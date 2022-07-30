Володин: Зеленский отдал приказ уничтожить боевиков «Азова» в Еленовке

Вячеслав Володин уверен, что Владимир Зеленский несёт ответственность за удар ВСУ по СИЗО в Еленовке Донецкой области.

30 июля спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский и правительство Соединённых Штатов отдали приказ об ударе украинских военных по СИЗО в населённом пункте Еленовка, где содержались пленные боевики нацбатальона "Азов" (деятельность запрещена в РФ).

По словам Володина, многих из пленных "азовцев" ещё не успели допросить, ввиду чего они были ценными элементами спецоперации и могли раскрыть важные сведения об украинском режиме и американской поддержке Киева, однако Зеленский в соавторстве с Вашингтоном решили, что данная информация не должна распространиться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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