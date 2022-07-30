ВСУ заявили, что успешно атаковали железнодорожный мост через Днепр
ВСУ ракетным ударом разрушили железнодорожный мост через Днепр, заявили в субботу украинские военные.
В Херсонской области украинские силовики заявили в пятницу, что «уничтожили более 100 российских военных, два склада с боеприпасами и семь танков». Минобороны РФ не подтвердило эту информацию.
На неделе ВСУ регулярно проводили обстрелы из РСЗО и дальнобойных западных орудий мостов через Днепр, чтобы как отмечают сами украинские военные отрезать возможности снабжения Херсонской области.
В свою очередь, по данным британского министерства обороны, российским войскам, «вероятно, удалось сохранить движение через реку с помощью понтонных мостов и паромной переправы».
Опубликовано: Тарас Медведев
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