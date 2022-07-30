ВСУ нанесли удар по гуманитарному конвою в Энергограде
Обстрел колонны с гуманитарной помощью провели прямо в центре города энергетиков, сообщает РИА Новости.
«Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Ранее ВСУ заявили, что им удалось повредить железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области. Украинские военные все чаще используют дальнобойную артиллерию и РСЗО из западных поставок для атак на мирные объекты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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