ВСУ нанесли удар по гуманитарному конвою в Энергограде

Обстрел колонны с гуманитарной помощью провели прямо в центре города энергетиков, сообщает РИА Новости.

«Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Ранее ВСУ заявили, что им удалось повредить железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области. Украинские военные все чаще используют дальнобойную артиллерию и РСЗО из западных поставок для атак на мирные объекты.