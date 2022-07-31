Верещук: Киев объявил эвакуацию 220 тысяч украинцев из ДНР до зимы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщает, что Киев объявляет эвакуацию мирного населения Донбасса до наступления зимы.

31 июля стало известно, что Украина объявляет обязательную эвакуацию мирных граждан из Донецкой области, ссылаясь на то, что зимой в регионе не будет хватать газа и электричества для полноценного жизнеобеспечения граждан. Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что до наступления зимы из ДНР должно выехать до 220 тысяч человек.

При этом Верещук отметила, что хоть эвакуация носит обязательный характер, Киевский режим не планирует выселять из ДНР кого-либо принудительно.