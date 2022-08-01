Сенатор Пушков: Украина привыкла требовать, как будто ей кто-то должен

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал речь украинского посла в Великобритании о возврате третьей части заграничного имущества СССР - Украине вечно все должны.

После непонятных требований о сдаче третьей части собственности СССР вызвало негодование у российских властей. По словам сенатора Алексея Пушкова данное требование является необоснованным, странным и совсем не подлежит логике.

Именно такое заявление было написано в Telegram-канале Алексея Пушкова. Чем может быть недовольна Украина, когда она и половину своих обязательств не выполнила, можно только догадываться

Также российский политик сказал, что Россия уже отдала $104 млрд долгов советского союза. Поэтому он предложил более альтернативный вариант - вернуть Киеву хотя бы треть от этой суммы, которая для них совершенно неподъемная.

“Украина постоянно привыкла что-то требовать от остальных - то оружие, то технику, то деньги. Как будто это самая великая держава и ей все должны. Много хочет, но очень мало получит”, – с возмущением написал Пушков.

Такое высказывание украинского посла в Великобритании всполошило и главное насмешило многих. Такие вещи не может говорить уравновешенный человек.

Немногим ранее после высказывания Пристайко свое мнение высказал и Армен Гаспарян, который со смехом сказал, что Вадиму Пристайко нужно идти в психиатрическую клинику и полечиться, потому что адекватность его мыслей и главное требований требований вызывает сомнения.