Минобороны РФ: В районе Николаева уничтожены 250 иностранных наемников ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении иностранных наемников ВСУ.
На очередном брифинге Министерства обороны Российской Федерации сообщили о новостях специальной военной операции на территории Украины.
После удара высокоточным оружием в район Николаева были уничтожены иностранные наемники украинской армии.
Всего сообщается об уничтожении 250 бойцов из числа иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.
"Высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по иностранному легиону в районе Николаева, уничтожено до 250 наемников", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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