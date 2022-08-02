Песков и Захарова назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией США
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване в рамках турне по Азии. Коммунистический Китай, признающий остров частью своей территории, решительно протестовал против визита.
Кремль поддержал Китай, который счел приезд "провокационным". Незадолго до приземления китайское государственное телевидение сообщило, что над Тайваньским проливом пролетели истребители ВВС КНР.
Ожидается, что Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь в среду, 3 августа. Встреча состоится в здании Законодательного Хуана, аналога парламента.
Агентство Kyodo напоминает, что это первый визит на Тайвань человека, возглавляющего нижнюю палату Конгресса США, за 25 лет.
Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что во время визита американской делегации тайваньские военные повысили уровень боевой готовности с утра вторника до полудня четверга.
Министерство обороны Тайваня заявило, что оно полностью осведомлено о военных операциях вблизи Тайваня и мобилизует адекватные силы в ответ на "вражеские угрозы" по мере роста напряженности в отношениях с Китаем.
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Ранее Китай предупреждал, что визит Пелоси, считающейся третьим лицом в США, на Тайвань станет серьезной провокацией. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не позволит Тайваню "отделиться" и стать независимым.
Представители Кремля прокомментировали визит Пелоси в том же ключе, что и Китай.
"Мы не можем сказать, доберется она туда или нет, но все, что касается этого маршрута и возможного визита на Тайвань, является чисто провокационным", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила во вторник, что таким образом Соединенные Штаты "пытаются оказать давление на Китай, с которым у России налажены тесные партнерские отношения".
"США — государство-провокатор", — добавила Захарова.
Опубликовано: Николай Скира
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