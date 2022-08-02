Песков и Захарова назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией США

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване в рамках турне по Азии. Коммунистический Китай, признающий остров частью своей территории, решительно протестовал против визита.

Кремль поддержал Китай, который счел приезд "провокационным". Незадолго до приземления китайское государственное телевидение сообщило, что над Тайваньским проливом пролетели истребители ВВС КНР.

Ожидается, что Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь в среду, 3 августа. Встреча состоится в здании Законодательного Хуана, аналога парламента.

Агентство Kyodo напоминает, что это первый визит на Тайвань человека, возглавляющего нижнюю палату Конгресса США, за 25 лет.

Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что во время визита американской делегации тайваньские военные повысили уровень боевой готовности с утра вторника до полудня четверга.

Министерство обороны Тайваня заявило, что оно полностью осведомлено о военных операциях вблизи Тайваня и мобилизует адекватные силы в ответ на "вражеские угрозы" по мере роста напряженности в отношениях с Китаем.