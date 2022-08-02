Канцлер Германии Олаф Шольц едет лично проверять турбину для «Северного потока»

Газовая турбина «Северного потока» после техобслуживания в Канаде находится в Германии на предприятии Siemens Energy. 3 июля туда придет канцлер Германии Олаф Шольц.

Россия назвала проблемы с турбиной причиной прекращения поставок газа по «Северному потоку-1» — ее основному газовому маршруту в Европу.

В Siemens Energy сообщают, что Олаф Шольц вместе с генеральным директором компании Кристианом Брухом осмотрит турбину, которая готова к отправке в Россию.

На прошлой неделе старший менеджер российского газового гиганта «Газпром» заявил, что поставка турбины в Германию из Канады после завершения ремонтных работ не соответствует контракту.

Евросоюз оспаривает аргументы России и «Газпрома» о том, что причиной резкого падения поставок по трубопроводу, соединяющему РФ с Германией по дну Балтийского моря, являются проблемы с турбинами.

Россия заявляет, что мало чем может помочь с ремонтом газопровода «Северный поток-1». По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, есть неисправности, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные трудности, вызванные санкциями.

Ранее «Газпром» сократил поставки газа в Европу на 40% из-за задержки турбины, которая была отремонтирована в Канаде во время 10-дневного простоя для ежегодного технического обслуживания.

На прошлой неделе «Газпром» сократил потоки в регион еврозоны всего до 20%, заявив, что необходимо отремонтировать вторую турбину.