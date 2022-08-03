Минобороны РФ: Во Львовской области уничтожен склад с вооружением из Польши

В Минобороны России заявили, что в результате ракетного обстрела во вторник, 2 августа, во Львовской области уничтожен склад с оружием из Польши, сообщает "Интерфакс".

Ранее Польша обязалась оказать помощь Украине на сумму 1,81 миллиарда долларов. Только Соединенные Штаты и Великобритания заявили о большей поддержке в то время.

Стоит помнить, что по данным Международного валютного фонда на конец 2021 года польская экономика занимала 23-е место в мире и 6-е место в Европейском союзе по объему ВВП.

В рамках поддержки Украины Варшава, среди прочего, поставила советские и модернизированные танки Т-72, ​ гаубицы "Краб, боевые машины пехоты БМП-1, переносные зенитно-ракетные комплексы "Гром" и боеприпасы Warmate.

Во вторник, 2 августа, ВС России нанесли ракетный удар по складу с боеприпасами во Львовской области. Украинцы сообщили, что россияне выпустили восемь ракет в направлении Червоногродского района. Некоторые из них были сбиты.

Как сообщает агентство Reuters, на следующий день, в среду, 3 августа, в Минобороны России заявили, что ракеты уничтожить склад с оружием, которое было поставлено Польшей. Агентство подчеркнуло, что на момент публикации не смогло проверить правдивость этого заявления.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что министерство в настоящее время не располагает какой-либо информацией, на основании которой оно могло бы подтвердить или опровергнуть сообщения россиян.