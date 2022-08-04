Amnesty International : ВСУ регулярно совершают военные преступления
Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает о военных преступлениях ВСУ
Amnesty International передает, что Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали правила войны в отношении мирного населения страны.
По словам секретаря Amnesty International Агнес Калламар, украинские военнослужащие неоднократно устанавливали артиллерию в жилых районах.
Отмечается, что это происходило в 19 городах Донбасса, а также Харьковской и Николаевской областях Украины.
"ВСУ наносили удары из жилых построек и размещения ими вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины, в том числе в Донбасс", - переадает Amnesty International
Опубликовано: Николай Скира
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