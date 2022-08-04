Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 400 солдат ВСУ под Константиновкой
Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации около 400 украинских боевиков в районе Константиновки.
В четверг, 4 августа 2022 года, в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил об успешной ликвидации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара ВКС РФ по пункту временной дислокации бригады Десантно-штурмовых войск Украины были уничтожены приблизительно 400 единиц личного состава.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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