Минобороны РФ: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Харьковской области, есть пострадавшие
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о девяти пострадавших гражданских в результате конфликта с ВСУ в Харьковской области.
В пятницу, 5 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что служащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка ВСУ совместно с иностранными наёмниками открыли огонь по мирным жителям, которые отказались предоставлять свои дома в качестве пункта временной дислокации для украинских боевиков.
Конашенков уточнил, что в результате конфликта между наёмниками и солдатами бригады им. Сирка ВСУ и гражданскими, ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя села Шестаково и пять в селе Верхнее Салтово Харьковской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Асмус сочла за комплимент сравнение её подписчиками в соцсетях с героиней из сериала Люся: эпатажной, развязной Ниной
Известная российская актриса Кристина Асмус восприняла за комплимент предположения подписчиков, что в сериале "Люся" сыграла саму себя, так как артистка и её персонаж совершенно разные. Знаменитость - хорошая актриса.Подробнее...
-
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Певица Алла Пугачёва решила вплотную заняться здоровьем. Она купила барокамеру, но применить её не может, так как заказ был с доставкой в Израиль, а звёздное семейство уже некоторое время находится в Юрмале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Китай прерывает сотрудничество в США по нескольким направлениям из-за визита Пелоси на Тайвань
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань