Минобороны РФ: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Харьковской области, есть пострадавшие

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о девяти пострадавших гражданских в результате конфликта с ВСУ в Харьковской области.

В пятницу, 5 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что служащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка ВСУ совместно с иностранными наёмниками открыли огонь по мирным жителям, которые отказались предоставлять свои дома в качестве пункта временной дислокации для украинских боевиков.

Конашенков уточнил, что в результате конфликта между наёмниками и солдатами бригады им. Сирка ВСУ и гражданскими, ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя села Шестаково и пять в селе Верхнее Салтово Харьковской области.