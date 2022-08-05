Daily NK: Власти КНДР набрали рабочих для отправки на восстановление Донбасса

Власти Северной Кореи уже отобрали рабочих для отправки в ДНР и ЛНР, сообщает южнокорейский портал Daily NK.

Аппарат Ким Чен Ына положительно отреагировал на слова посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры, когда тот заявил, что северокорейские рабочие могут помочь восстановить подконтрольные России регионы Украины. Пхеньян планирует отправить более тысячи человек.

"Бюро зарубежного строительства, Министерство рыбного хозяйства и Министерство путей сообщения выделили часть рабочих из списка ожидания для поездки в зоны боевых действий на Украине", - сообщил анонимный источник порталу Daily NK .

Похоже, власти Северной Кореи планируют начать с отправки рабочих, которые уже находятся в России, в Украину, а затем предоставить дополнительную рабочую силу из страны, если Москва попросит о дальнейшей поддержке. Судя по всему, некоторые северокорейские компании, работающие в России, уже подготовили список людей, готовых уехать.

Все началось с того, что посол России в Пхеньяне заявил о том, что северокорейские рабочие могут помочь восстановить оккупированные Россией регионы Украины. По данным Daily NK, это в основном Донбасс и некоторые области Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как отмечает южнокорейская газета, такому повороту событий были бы рады и Москва, и Пхеньян. Россия могла бы достичь своей цели с меньшими затратами, а для Северной Кореи это возможность собрать крупную сумму денег в иностранной валюте.

Проблема в том, что ввиду слухов о том, что люди, которых отправят на восток Украины, будут выполнять изнурительную и опасную работу, желающих отправиться в такую ​​поездку становится все меньше.

В результате вербовку в Пхеньяне пришлось прекратить. По этой причине пока именно бедняки из провинции составляют большинство в списке кандидатом на поездку на Донбасс.

Тем временем, Северная Корея пытается успокоить своих граждан, и в четверг национальные СМИ опубликовали последнее сообщение центрального информационного агентства о том, что теоретически правительство не будет отправлять рабочих в Украину, пока там идет конфликт.

"Учитывая, что конфликт еще не окончен, правительство планирует вовремя направить рабочих, одновременно наблюдая за ситуацией на места", — сообщает Центральное агентство печати Южной Кореи.