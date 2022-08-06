ВСУ обстреляли девятиэтажку в Алчевске, есть пострадавшие
Мэр Алчевска Альберт Апшев сообщил, что в результате попадания украинского боеприпаса в жилой дом пострадали 14 человек.
6 августа российское агентство ТАСС, ссылаясь на главу города Алчевска в ЛНР Альберта Апшева, заявили, что в результате обстрела украинской стороной девятиэтажного дома в Алчевске пострадали тринадцать человек, среди которых четыре ребёнка, также один житель скончался от травм несовместимых с жизнью.
Помимо прочего сообщается, что взрывная волна спровоцировала повреждения двенадцати близлежащих к поражённой многоэтажке домов и трёх детских садов и школы в Алчевске Луганской Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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