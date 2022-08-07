ВСУ нанесли удар по хранилищу ядерного топлива в Запорожской АЭС
7 августа украинские военные вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, находящимся под контролем российских военных.
Пресс-служба администрации города Энергодар уведомляет, что днём 7 августа вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Запорожской АЭС. Снаряды украинской армии попали по территории АЭС, где хранится отработанное ядерное топливо, после чего возник пожар.
Официальный представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, пожар на месте атаки ВСУ в Запорожской АЭС уже потушен, а радиационный фон в городе продолжает оставаться в норме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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