Пушилин: бойцы ДНР зачищают от ВСУ село Пески рядом с Донецким аэропортом

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что войска ДНР проводят дозачистку территории Песков от украинских военных.

Вечером 7 августа лидер ДНР Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Донецкой Народной республики провели успешный штурм населённого пункта Пески, а теперь заняты дозачисткой деревни от присутствия ВСУ.

По словам Пушилина, зачистка Песков от ВСУ проходит нелегко, поскольку украинские военные ведут глубоко эшелонированную оборону в селе. Вместе с тем Денис Пушилин подчёркивает, что многие украинские солдаты уже покинули Пески, сбежав с поля боя без оружия и тел погибших сослуживцев.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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