Китайский вопрос: почему КНР заявляет о правах на Тайвань, Гонконг и Макао

Если россияне слышат названия Тайвань, Гонконг и Макао, то считают, что это все «как бы» Китай, однако на самом деле это не так. Все эти территории в определенное время были отсоединены от центральной политики.

Тайвань и вовсе называет себя Китайской республикой, при этом считает себя исконной и настоящей, а значит независимой. При этом остров как государство признали только 17 стран, но он сотрудничает с гораздо большим количеством. Примечательно, что Тайвань в начале XX века контролировал практически всю территорию материкового Китая и Монголии, однако с 1927 года шла Гражданская война между Коммунистической партией Китая Мао Цзедуна и правящей партией Гоминьдана при поддержке США во главе с маршалом Чан Кайши. Тайвань решил «постоять в сторонке».

С 1945 году началась вторая волна борьбы и армия коммунистов начала контролировать большую часть Китая, после чего правительственные войска признали поражение и эвакуировались на Тайвань. С 1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). Параллельно с этим Тайвань начал жить своей жизнью с избранным президентом Чан Кайши (тем самым маршалом), но КНР считает остров своей территорией. Спор идет многие десятилетия и каждая из сторон претендует на материк.

История с Гонконгом еще более запутана. Китайской территорией он стал только в 1860 году в результате поражения династии Цинь в опиумной войне с Великобританией, а после в войне с США и Францией. Часть этих территорий были отданы Великобритании в вечные владения, вторая часть — была взята в 1898 году британскими властями в аренду на 99 лет. При приближении срока окончания аренды Китай и Великобритания начали обсуждать дальнейшую судьбу региона, так как он должен был перейти под юрисдикцию Китая, что официально и произошло 1 июля 1997 года. Однако до сих пор Гонконг является административным регионом в специальном статусе — с сохранением своих законов и широкой автономией как минимум до 2047 года.

Макао имеет похожую историю на Гонконг. Он также является специальным административным округом, который расположен на территории полуострова Макао и двух островов Тайпа и Колоане. Макао как поселение образовали португальцы в XVI веке, а в 1557 году Португалия договорилась с Китаем об аренде Макао, при этом территория оставалась фактически китайской. Только после революции 1974 года Макао получил широкую автономию и установил самостоятельные дипломатические отношения с другими странами. С 20 декабря 1999 года Макао стал специальным регионом с широкой автономией на 50 лет — до 2050 года. Фактически он получил те же права и самостоятельность, как в Гонконге.