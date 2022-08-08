Минобороны РФ: Запорожская АЭС подверглась обстрелу ВСУ

Минобороны России заявило, что Запорожская атомная электростанция подверглась обстрелу украинской армии, что привело к скачку напряжения на станции и задымлению на данном объекте.

8 августа министерство обороны России сообщило о том, что АЭС в Запорожье была обстреляна украинскими военными. В связи с этим на АЭС поднялось напряжение электроэнергии и возникло частичное задымление на станции.

Также известно, что АЭС в Запорожье это самая крупная электростанция в Европе и в данный момент находится под контролем российской армии.