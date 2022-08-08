Минобороны РФ: Запорожская АЭС подверглась обстрелу ВСУ
Минобороны России заявило, что Запорожская атомная электростанция подверглась обстрелу украинской армии, что привело к скачку напряжения на станции и задымлению на данном объекте.
8 августа министерство обороны России сообщило о том, что АЭС в Запорожье была обстреляна украинскими военными. В связи с этим на АЭС поднялось напряжение электроэнергии и возникло частичное задымление на станции.
Также известно, что АЭС в Запорожье это самая крупная электростанция в Европе и в данный момент находится под контролем российской армии.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
-
-
Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Генсек ООН Гутерриш назвал удар по Запорожской АЭС самоубийственным актом
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО