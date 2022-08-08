Пентагон: США не поддерживают стремление Тайваня к независимости

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Соединённые Штаты не намерены поддерживать движение Тайваня к независимости.

8 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль в пресс-релизе заявил, что правительство Соединённых Штатов не изменило своё отношение к стремлению Тайваня обрести независимость от КНР.

Каль утверждает, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости, однако поддерживаю статус-кво, в отличии от Китая, который учениями в Тайваньском проливе пытаются создать новый статус-кво Тайбэя.