Пентагон заявил, что по мнению США Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Министерство обороны Соединенных Штатов считает, что на вооружение украинской армия уже поступило достаточное количество западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что на вооружение украинской армии уже поступило достаточно много реактивных систем залпового огня типа HIMARS. По данным министерства обороны Соединенных Штатов Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три похожих установки M270 от Великобритании и еще три готовится передать ей Германия.

Также замглавы Пентагона Каль сообщает, что американское правительство теперь видит главной задачей обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов для этих реактивных систем.