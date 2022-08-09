Российский сенатор Алексей Пушков утверждает, что Джо Байден может предотвратить удар украинских военных по Запорожской АЭС, однако не делает этого.

Во вторник днём сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков сообщил, что президент США Джо Байден может в одиночку предотвратить нанесение удара украинской армией по территории Запорожской АЭС в Энергодаре, находящейся под контролем российских военных.

Также Пушков отмечает, что Байден не хочет связываться с Владимиром Зеленским и отдавать приказ о ненанесении подобных ударов, что может привести к возникновению второй техногенной катастрофы уровня Чернобыля в центре Европы.