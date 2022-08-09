Подоляк заявил, что ВСУ ведет «креативную войну» против российских войск

Советник главы администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о «креативной войне» против ВС РФ.

Советник руководителя офиса президента РФ Михаил Подоляк 9 августа заявил, что сообщения о контрнаступлении на Херсонскую область являлись психологической операцией.

Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си сказал, что информация от публичных лиц про возможный возврат Херсона под контроль Украины была психологической операцией.

Он назвал это «креативной войной», целью которой является деморализация российских войск.

Ранее украинское правительство не раз сообщало о стягивании военной техники к границам Херсонской области и формировании базы для освобожденные территории.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в июле в интервью таблоиду The Times сказал, что президент отдал военным приказ освободить южную территорию страны.

Он сказал, что отвоевывать Херсон будут «миллионные» группировки.