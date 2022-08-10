Мария Захарова: церемония в Хиросиме это циничная попытка дискредитировать Россию

В ходе проведения церемонии памяти жертв атаки США на Хиросиму раздавались упрёки в адрес России.

Пресс-служба МИД распространила сообщение Марии Захаровой о том, что церемония памяти жертв Хиросимы превратилась в циничную попытку дискредитировать Россию.

По словам Захаровой все участники мероприятия не упустили возможность раздуть тезис об ядерной угрозе со стороны РФ.

"При этом как будто все забыли, кто на самом деле сбросил ядерную бомбу на город. Теперь США воспринимается как авангард борьбы за мир", — возмутилась Захарова.



В настоящий момент Соединённые Штаты остаются единственной в мире страной применившей ядерное оружие.