Кабин ФРГ: в ЕС обсуждают седьмой пакет санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз

Кабинет министр ФРГ заявил, что страны Европейского союза обсуждают содержание седьмого пакета санкций против Российской Федерации, который включает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

Это первое официальное подтверждение того, что вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам действительно обсуждается на уровне стран Европейского союза. Ранее дипломаты заявляли, что не собираются обслуживать этот вопрос, так как это невозможно по законам ЕС.

Представительство Европейского союза в России также отрицало возможность обсуждения вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз для граждан РФ. При этом призывы о такой процедуре действительно были сразу от нескольких стран ЕС.

Некоторые из европейских стран уже приостановили выдачу шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Однако решения принимались на «местном уровне» без участие органов и ведомств, объединяющих Европейский союз (в частности Брюсселя и Европейской комиссии).

Кроме того, некоторые страны ЕС приостановили действия упрощенного визового режима с Россией (то есть, выдачу краткосрочных виз официальным лицам по упрощенной процедуре). В их числе Бельгия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. Эти же страны призывали полностью прекратить выдачу виз россиянам.