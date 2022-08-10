Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

Совладелец Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о военных преступлениях Украины.

В среду, 10 августа 2022 года, соучредитель Amnesty International Пер Вестберг дал интервью шведской газете Svenska Dagbladet, где рассказал, что закончил своё сотрудничество с правозащитной организации после публикации доклада организации о военных преступлениях киевского режима.

Вестберг отметил, что принял данное решение так как не согласен с тем, что Украина нарушает нормы международного гуманитарного права в ходе ведения боевых действий на территории республик Донбасса.