Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

Совладелец Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о военных преступлениях Украины.

В среду, 10 августа 2022 года, соучредитель Amnesty International Пер Вестберг дал интервью шведской газете Svenska Dagbladet, где рассказал, что закончил своё сотрудничество с правозащитной организации после публикации доклада организации о военных преступлениях киевского режима.

Вестберг отметил, что принял данное решение так как не согласен с тем, что Украина нарушает нормы международного гуманитарного права в ходе ведения боевых действий на территории республик Донбасса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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