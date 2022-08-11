Профсоюзы призывали Шольца прояснить его роль в скандале cum-ex на пресс-конференции

Крупнейший в ФРГ профсоюз обратился к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой прояснить скандал с cum-ex вокруг Гамбургского банка Варбург на его летней пресс-конференции в этот четверг.

«Олаф Шольц должен объясниться», — заявил парламентский секретарь Торстен Фрай редакционной сети Германии (RND). «Пробелы в памяти Шольца» о встречах с банкирами невозможно объяснить, критиковал он. Теперь есть и «найденные наличные» у бывшего депутата от СДПГ Йоханнеса Карса.

В ходе так называемого скандала cum-ex финансовые игроки перемещали пакеты акций в пределах срока выплаты дивидендов в сложной системе, таким образом, чтобы им возместили налоги, которые они никогда не платили.

Вскоре после того, как Шольц встретился с совладельцем Warburg Bank, налоговые органы Гамбурга сначала отказались от налоговых требований в размере десятков миллионов долларов, а позже банку пришлось вернуть более 176 миллионов евро несправедливо возмещенных налогов по решению суда. Шольц отрицает какое-либо политическое влияние в этом деле. Говорят, что его встречи были инициированы экс-депутатом Бундестага Карсом.

По словам членов следственного комитета Hamburg Cum-Ex, материалы расследования показывают, что в сейфе Карса было обнаружено более 200 000 евро наличными. Карс пока не прокомментировал это обвинение. Хранение такой суммы денег наличными не является незаконным.

В этот четверг Шольц впервые на летней пресс-конференции ответит на вопросы столичных журналистов. Обычно по этому поводу задаются вопросы по широкому кругу тем внутренней и внешней политики.