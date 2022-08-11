Захарова прокомментировала решение парламента Латвии признать Россию спонсором терроризма

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение парламента Латвии «О признании Росссии страной-спонсором терроризма».

Мария Захарова отметила, что объявление сеймом Латвии Россию «страной-спонсором терроризма» не новость. Она добавила, что уже неоднократно говорила об отсутствии факторы и наличии «животной ксенофобии» в таких решениях.

По словам представителя МИД России, после решение парламента Латвии в объявлении Россию страной-спонсором терроризма, «иначе как неонацисты» идеологов такого плана назвать нельзя. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что парламент Латвии принял решение «О признании России страной-спонсором терроризма». Латвийский сейм посчитал необходимостью объявить то, что Россия «поддерживающее терроризм государство».

Парламент Латвии также поддержал призывы некоторых других стран Европейского союза о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Впервые об этом заговорили в правительстве Эстонии.