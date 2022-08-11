ПЭ: Соседов назвал имена героев сцены, поддерживающих спецоперацию на Донбассе

Музыкальный критик и ведущий телевидения Сергей Соседов озвучил "героев сцены", которые встали на сторону своей родины в вопросе проведения спецоперации РФ в Украине.

Известный в России музыкальный критик и журналист Сергей Сосед сообщил, что большая часть представителей отечественного шоу-бизнеса встала на сторону властей РФ в вопросе проведения спецоперации в Украине.

В интервью одному из новостных изданий Украины Соседов озвучил имена "главных героев поп-сцены", которые не отвернулись от родного государства, поддержав его в трудное время.

Звезда телевидения уверен, что те, кто критикует спецоперацию на Донбасса не в курсе, против чего на самом деле выступают.

Да, основные, главные герои поп-сцены, все ее поддержали. Это и [Николай] Басков, и [Лариса] Долина, и [Григорий] Лепс, и Стас Михайлов, и Валерия, и [Филипп] Киркоров, и [Ирина] Аллегрова, и [Олег] Газманов — они все за!

Ранее сообщалось, что 55-летняя актриса Мария Шукшина нелестно высказалась по поводу шоу "За гранью", в роли ведущего которого предстал Соседов.

Артистка утверждает, что в программе ведётся пропаганда секс-меньшинства.

Телевизионная передача "За гранью" стало транслироваться на канале НТВ в 2021 году. Ведущий шоу совместно с экспертами оказывает помощь в решении проблем гостей программы.

Те , кто участвует в проекте, получают средства деньги и пытаются справиться с трудностями.