ФБР искали в доме Трампа документы о ядерной программе США
The Washington Post сообщает, что сотрудники разведки искали документы, содержащие информацию, связанную с ядерной программой США, которая могла «попасть не в те руки».
Всего через три дня после широко освещенного обыска дома Дональда Трампа во Флориде причины этого визита постепенно проясняются.
Как сообщает Washington Post со ссылкой на неназванные источники близкие к расследованию, агенты ФБР, в частности, искали секретные документы, касающиеся ядерного оружия.
До этого сомнения больше склонялись в пользу обыска, связанного с причастностью бывшего президента к штурму Капитолия в январе 2020 года.
Документы, касающиеся ядерного оружия, являются особо секретными и должны быть доступны только ограниченному числу членов правительства при исполнении служебных обязанностей.
Неопределенность по-прежнему висит над точным назначением этих документов: источники, опрошенные Washington Post , «не уточнили, было ли это оружие, принадлежащее Соединенным Штатам или другой стране».
«Прежде всего, они не уточнили, были ли такие документы обнаружены в ходе обыска», — сообщается в публикации издания.
Общественность не смогла узнать официальные причины этого обыска и от министра юстиции Меррика Гарланда, который объявил в четверг , что он попросил судью Флориды обнародовать ордер , уполномочивший ФБР провести обыск в резиденции бывшего президента.
Дональд Трамп назвал визит агентов ФБР в свой дом, без его присутствия «политическим и необоснованным».
Опубликовано: Тарас Медведев
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