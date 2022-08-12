Минобороны РФ: В наступлении под Солидаром уничтожены 2 тысячи солдат ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили о потерях ВСУ в боях под Соледаром.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Как рассказали на утреннем брифинге российского оборонного ведомства, украинские войска понесли огромные потери в боях с российской армией.

В боях под Соледаром в ходе наступления российских частей были уничтожены 2 тысяч украинских бойцов, сообщили в Минобороны.

"Более 2 тысяч человек потеряла 14-я механизированная бригада ВСУ при наступательных действиях союзных сил в районе Соледара", - передали в ведомстве.

Также отмечается, что 3-й батальон 66-й механизированной бригады потерял до половины живой силы.