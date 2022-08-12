В ДНР озвучили дату суда над иностранными наемниками ВСУ

Суд Донецкой народной республики (ДНР) начнет рассмотрение дел над иностранными наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 августа 2022 года. Среди них граждане Швеции, Хорватии и Великобритании.

В ДНР британских, шведских и хорватских наемников обвиняют в боевых действиях против союзных сил и российской армии на стороне ВСУ. Суд республики начнет одновременное рассмотрение дел гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега, а также трех подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили.

Согласно действующему законодательству Донецкой народной республики, если вина иностранных наемников будет наказана, им будет грозить высшая мера наказания — смертная казнь.

Ранее видные общественные деятели, ученые и правозащитники России написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой распространить мораторий на проведение смертной казни на Донецкую и Луганскую народные республики. Ответа от правительства РФ еще нет.

Напомним, в начале июня 2022 года Верховный суд ДНР признал виновными в наемничестве подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Они были приговорены к высшей мере наказани и все подали апелляцию.

Опубликовано: Кирилл Серебренников

 

 




 

 

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