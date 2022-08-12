В результате наступления Союзных сил на Соледар было унижено более 2000 солдат ВСУ

В Министерстве обороны сообщили о том, что 14-я бригада ВСУ потеряла более 2000 тысяч человек убитыми.

В Министерстве обороны России сообщили о том, что 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более двух тысяч убитыми в результате наступления Союзных сил на Соледар.

"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-механизированной бригады ВСУ составила более двух тысяч человек", — рассказали в оборонном ведомстве. 

Командование ВСУ вывело остатки разгромленного соединения в тыловые районы на доукомплектование.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 




 

 

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