США отказываются признавать присоединение Донбасса к России и грозятся новыми санкциями
В Белом доме заявили, что не признают присоединение республик Донбасса к России и грозятся ввести новые антироссийские санкции.
В пятницу, 12 августа 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило о том, что Соединённые Штаты не признают легитимность референдума о включении в состав Российской Федерации территории Донбасса.
Сотрудник Белого дома также утверждает, что согласно данным американской разведки, Россия хочет присоединить к себе юго-восточную часть Украины, однако жители Запорожья, Херсонщины, ДНР и ЛНР, по мнению чиновника, не хотят войти в состав РФ, поэтому США готовы ввести жестокие санкции в ответ на проведение соответствующего референдума.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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