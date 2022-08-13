Каховская ГЭС начала работу в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ

Пресс-служба администрации Херсонской области сообщает, что Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за обстрелов украинских военных.

13 августа администрация Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что одна из турбин ГЭС в Новой Каховке отключена из-за обстрелов украинскими военными, а сама станция начала работать в аварийном режиме.

В администрации Херсона отметили, что участившиеся обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции, находящейся в Энергодаре.