Каховская ГЭС начала работу в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщает, что Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за обстрелов украинских военных.
13 августа администрация Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что одна из турбин ГЭС в Новой Каховке отключена из-за обстрелов украинскими военными, а сама станция начала работать в аварийном режиме.
В администрации Херсона отметили, что участившиеся обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции, находящейся в Энергодаре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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