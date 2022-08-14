Командир взвода «Кракен» Стрельников уверен, что ВСУ не смогут победить российскую армию
Командир батальона «Кракен» Стрельников признал, что киевский режим не сможет одержать победу в противостоянии России.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, пленённый командир украинского батальона «Кракен» Дмитрий Стрельников дал интервью новостному агентству РИА, где рассказал о своём опыте службы в рядах ВСУ и оценил уровень подготовки украинских бойцов.
Стрельников утверждает, что никто из служащих «Кракена» не имел за плечами никакой боевой подготовки. По словам командира ситуация была настолько плачевной, что когда бойцам выдали поставленное США и ЕС оружие, никто не мог даже стрелять.
Дмитрий Стрельников отметил, что всё, что вещается с экранов украинского телевидения, является вводящей людей в заблуждение пропагандой киевского режима, так как на самом деле у украинских бойцов нет ни малейшего шанса одержать победу над российскими военнослужащими.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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