Армия РФ и Народная милиция ДНР прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении

Заместитель министра информации ДНР сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Угледара.

На официальном Telegram-канале заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Боезсонов заявил, что Народная милиция ДНР при поддержке армии РФ развивая наступление в направлении Угледара, прорвав оборону ВСУ, значительно продвинулась вперед.

"Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении", — говорится в сообщении.

Чиновник пояснил, что ранее на Угледарском направлении никаких активных боевых действий не велось.