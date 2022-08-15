Армия РФ и Народная милиция ДНР прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Заместитель министра информации ДНР сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Угледара.
На официальном Telegram-канале заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Боезсонов заявил, что Народная милиция ДНР при поддержке армии РФ развивая наступление в направлении Угледара, прорвав оборону ВСУ, значительно продвинулась вперед.
"Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении", — говорится в сообщении.
Чиновник пояснил, что ранее на Угледарском направлении никаких активных боевых действий не велось.
Опубликовано: Максим Алексеев
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