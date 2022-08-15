Российские военные ликвидировали «лучшего лётчика» ВСУ Антона Листопада
На Украине был уничтожен награжденный орденом мужества лётчик ВВС Украины Антон Листопад.
В понедельник, 15 августа 2022 года, одесское издание «Думская», ссылаясь на Ивано-Франковского чиновника Владимира Веркалеца, сообщило, что в ходе СВО Вооружённые силы России ликвидировали удостоенного в 2019 году звания «Лучшего пилота Украины» Антона Листопада.
Отмечается, что незадолго до смерти Зеленский наградил подающего надежды лётчика Листопада орденом «За мужество» III степени. Точные обстоятельства кончины пилота не разглашаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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