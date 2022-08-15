Российские военные ликвидировали «лучшего лётчика» ВСУ Антона Листопада

На Украине был уничтожен награжденный орденом мужества лётчик ВВС Украины Антон Листопад.

В понедельник, 15 августа 2022 года, одесское издание «Думская», ссылаясь на Ивано-Франковского чиновника Владимира Веркалеца, сообщило, что в ходе СВО Вооружённые силы России ликвидировали удостоенного в 2019 году звания «Лучшего пилота Украины» Антона Листопада.

Отмечается, что незадолго до смерти Зеленский наградил подающего надежды лётчика Листопада орденом «За мужество» III степени. Точные обстоятельства кончины пилота не разглашаются.