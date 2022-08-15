Для органов скончавшейся после двойного ДТП Энн Хеч нашли реципиентов

Американскую актрису Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для её органов.

В понедельник, 15 августа 2022 года, американский интернет-журнал Deadline сообщил, что попавшая в двойное дорожно-транспортное происшествие актриса Энн Хеч, пожелавшая при жизни стать посмертным донором органов и тканей, была отключена от систем жизнеобеспечения.

Отмечается, что несмотря на то, что актриса 12 августа уже была признана мёртвой, в ней до сегодняшнего дня поддерживали основные жизненные функции для поиска реципиентов, которым по медицинским показаниям можно было пересадить органы Хеч.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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