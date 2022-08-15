Что послужило причиной организации первого крестового похода в одиннадцатом веке

Крестовые походы являются особой вехой в европейской истории, которая во многом изменила и определила политическое и общественное развитие западноевропейских стран.

Начиная с одиннадцатого века десятки тысяч хорошо обученных военному делу людей отправились на богоугодное, по их мнению, дело по освобождению Иерусалима. Так начался период крестовых походов. Что же явилось их побудительной причиной?

На этот вопрос историки разных стран дают каждый свои ответы. Так, например, в советской подаче этих событий практически полностью исключался религиозный фактор. Первостепенно значимыми считались факторы социального характера, в частности излишняя жадность европейских правителей, невозможность для людей продвижения по социальной лестнице, если ты находился на более низкой сословной ступени по рождению, перенаселение, бедность и др.

Безусловно, все эти причины имели место быть, но назвать их решающими относительно первого крестового похода было бы неверным.

На самом деле войны освободительные военные походы христиан против мусульман начались задолго до первого официально признанного крестового похода. Под их натиском маврам пришлось покинуть Толедо, а арабам остров Сицилия. А первое христианское княжество в Малой Азии, основанное Русселем де Байолем появилось в 1073-м году.

Вели борьбу с мусульманами европейцы и в Средиземном море. В частности, это делала и Византия, которой приходилось противостоять туркам-сельджукам. Это угрожало целостности государства, поэтому византийский император Алексей Комнин обратился к Европе за поддержкой.

Официально крестовые походы начались с постановления Клермонского собора. Папа объявил, что всем, кто отправится воевать с мусульманами, грехи будут отпущены. И рыцари со всей Европы стали собирать свое воинство.

Но участники крестовых походов нападали не только на своих религиозных оппонентов. Идя по Европе, они нападали, в частности, на евреев. Первый крестовый поход состоял из четырех армий крестоносцев под руководством Боэмунда Тарентского и Готфрида Бульонского, которые пришли в Константинополь первыми. Всего собралось от пятидесяти до ста тысяч солдат.

Но у византийцев и европейских рыцарей были разные цели, да, и доверия не было, поэтому император переправил их на берег Босфора с востока с задачей вернуть византийцам их города.

Первым взятым городом была Никея. Впрочем, византийский император схитрил, и его армия вошла в город первой, что, конечно, не понравилось рыцарям, которых туда даже не впустили. Потом была Антиохия, осада которой продолжалась восемь месяцев, и, наконец, было принято решение идти прямо на Иерусалим.

Сорокатысячная армия подошла к городу 7 июня 1099 года. Там в те времена правила исламская династия Фатимидов. Осада города была долгой, крестоносцы терпели голод и лишения, тем более что мусульмане разбили флот генуэзцев. Штурм города начался 14 июля. Два дня жесточайшего противостояния дали свои плоды. Иерусалим сдался, началась кровавая резня, в ходе которой было убито более десяти тысяч местных жителей. Правителем города стал Готфрид Бульонский.