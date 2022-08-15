ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару близ Запорожской АЭС
Украинские солдаты продолжают массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС зафиксированы взрывы.
В понедельник, 15 августа 2022 года, ряд Telegram-каналов сообщили, что украинская сторона в очередной раз открыла огонь из артиллерийских установок по близлежащей территории к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Также отмечается, что незадолго до начала обстрела близ ЗАЭС, ВСУ выпустили несколько снарядов по району промышленной зоны и первому микрорайону города. ВГА региона подтвердила распространяемую в сети информацию об атаке украинскими военными Энергодара и Запорожской АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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