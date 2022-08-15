Шеф Пентагона заразился коронавирусом после контакта с Байденом
Глава Минобороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ в понедельник.
Шеф Пентагона испытывает умеренную симптоматику Covid-19, чувствует себя удовлетворительно, говорится в сообщении.
Минстр был на приеме у президента США Джо Байдена в конце июля, с тех пор прошло две с небольшим недели, и он заболел.
Напомним, что о болезни президента США Джо Байдена стало известно 21 июля, через неделю у него оказались сначала отрицательные, а затем, внезапно вновь положительные результаты тестов на коронавирус.
Врач американского президента предупредила, что речь, в этом конкретном случае, идет о побочном действии препарата «Паксловид».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Шеф Пентагона заразился коронавирусом после контакта с Байденом
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