Шеф Пентагона заразился коронавирусом после контакта с Байденом

Глава Минобороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ в понедельник.

Шеф Пентагона испытывает умеренную симптоматику Covid-19, чувствует себя удовлетворительно, говорится в сообщении.

Минстр был на приеме у президента США Джо Байдена в конце июля, с тех пор прошло две с небольшим недели, и он заболел.

Напомним, что о болезни президента США Джо Байдена стало известно 21 июля, через неделю у него оказались сначала отрицательные, а затем, внезапно вновь положительные результаты тестов на коронавирус.

Врач американского президента предупредила, что речь, в этом конкретном случае, идет о побочном действии препарата «Паксловид».