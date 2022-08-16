В районе Артёмовска найдены запрещённые французские мины EMP F2 ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Конашенков заявил, что на оставленных позициях ВСУ в районе Артёмовска найдены запрещённые французские мины EMP F2 используемые ВСУ.
Во вторник, 16 августа 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного утреннего брифинга рассказал, что после отступления бойцов 72-й ОМБр им. Черных запорожцев ВСУ в ДНР российские военные обнаружили оставленные украинскими бойцами запрещённые мины.
Конашенков уточнил, что на месте временного базирование служащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ были найдены произведённые во Франции мины EMP F2, использование которых запрещено Женевской конвенцией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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