ОСН: Эзра Миллер признался, что страдает от психических расстройств

Эпатажный американский актёр Эзра Миллер рассказал, что у него есть проблемы с психическим здоровьем. Звезда экрана хочет пройти лечение, чтобы жить полноценной жизнью.

Актёр, известный по ролям в картинах "Фантастические твари" и "Флэш", Эзра Миллер рассказал о присутствии в его жизни проблем с психическим здоровьем.

Знаменитость пожаловался: "Пережив сильный кризис, я теперь понимаю, что страдаю от психических расстройств, поэтому я начал лечение".

Артист принёс извинения зрителям за свое вызывающее поведение. Миллер поведал, что желает проработать свои проблемы для возобновления здоровой, безопасной и продуктивной жизни.

Ранее стало известно, что знаменитая киностудия "Warner Bros" может отменить выход "Флэша" из-за неподобающих выходок Миллера.

Звезду экрана обвинили во взломе и воровстве алкогольных напитков. Преступление произошло 1 мая этого года.