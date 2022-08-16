ОСН: Эзра Миллер признался, что страдает от психических расстройств
Эпатажный американский актёр Эзра Миллер рассказал, что у него есть проблемы с психическим здоровьем. Звезда экрана хочет пройти лечение, чтобы жить полноценной жизнью.
Актёр, известный по ролям в картинах "Фантастические твари" и "Флэш", Эзра Миллер рассказал о присутствии в его жизни проблем с психическим здоровьем.
Знаменитость пожаловался: "Пережив сильный кризис, я теперь понимаю, что страдаю от психических расстройств, поэтому я начал лечение".
Артист принёс извинения зрителям за свое вызывающее поведение. Миллер поведал, что желает проработать свои проблемы для возобновления здоровой, безопасной и продуктивной жизни.
Ранее стало известно, что знаменитая киностудия "Warner Bros" может отменить выход "Флэша" из-за неподобающих выходок Миллера.
Звезду экрана обвинили во взломе и воровстве алкогольных напитков. Преступление произошло 1 мая этого года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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