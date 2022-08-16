МИД Финляндии: с 1 сентября выдача виз россиянам сократиться в десять раз
Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что с 1 сентября 2022 года, число выдаваемых виз в страну для граждан Российской Федерации, сократиться в десять раз.
Правительство Финляндии приняло решение о сокращении числа выдаваемых виз россиянам. Общее количество виз должно сократиться в 10 раз с 1 сентября 2022 года. Информацию подтвердило МИД Финляндии.
Финляндия поддерживает приостановку действия визового соглашения между странами Европейского союза и Россией. Глава правительство заявил, что согласен с предложением МИД по ограничению приема визовых заявлений на туристические визы для граждан РФ.
Кабинет министров Финляндии обсуждает введение нового типа виз — гуманитарных. Они будут призваны облегчить путешествиям гражданским активистам и журналистам.
Ранее сообщалось, что Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Однако это не связано с ограничениями по въезду в страну, которые начнут действовать с 18 августа 2022 года. Пункт пропуска закрыт в связи с демонтажом памятника в Нарве.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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