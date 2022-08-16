Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Владимир Зеленский намерен осуществить планы по завоеванию мира.
Признанный в России террористом журналист Дмитрий Гордон взял интервью у главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, который признался, что Владимир Зеленский намерен осуществить планы по завоеванию всего мира.
При этом Кулеба признался, что под завоеванием мира он имеет в виду открытие новых торговых и союзнических горизонтов для Украины на территории всего земного шара.
Дмитрий Кулеба утверждает, что Зеленский регулярно ведёт переговоры с коллегами из африканских и южноамериканских стран, которые могли бы стать союзниками Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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