Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Владимир Зеленский намерен осуществить планы по завоеванию мира.

Признанный в России террористом журналист Дмитрий Гордон взял интервью у главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, который признался, что Владимир Зеленский намерен осуществить планы по завоеванию всего мира.

При этом Кулеба признался, что под завоеванием мира он имеет в виду открытие новых торговых и союзнических горизонтов для Украины на территории всего земного шара.

Дмитрий Кулеба утверждает, что Зеленский регулярно ведёт переговоры с коллегами из африканских и южноамериканских стран, которые могли бы стать союзниками Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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