Китай побил рекорд США и запустил магнит, который в миллион раз сильнее магнитного поля Земли

Китайские ученые запустили в Хэфэй на востоке Китая магнит, который достиг магнитного поля в 45,22 Тесла. Таким образом, им удалось побить рекорд, который более двух десятилетий принадлежал ученым из США.

В последние годы Китай смело обозначил свое присутствие в космосе, строит собственную космическую станцию, на которой уже несколько месяцев обитают китайские астронавты. Однако исследователи из этой страны также сосредоточены на других областях науки, о чем свидетельствует их последнее достижение.

Группа ученых из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук, как хвастались исследователи, только что создала магнитное поле с индукцией 45,22 Тесла. Это сильнейшее постоянное магнитное поле, создаваемое в лабораторных условиях. Для этой цели использовался мощный гибридный магнит, расположенный в Центре стабильного сильного магнитного поля (SHMFF) в Хэфэй на востоке страны.

Таким образом, китайским ученым удалось побить установленный в 1999 году рекорд, который более двух десятилетий принадлежал исследователям из Национальной лаборатории сильного магнитного поля в США. Они достигли магнитного поля в 45 тесла в конце 20-го века.

По мнению исследователей, новое достижение является важной вехой в развитии магнитных технологий в Китае и в мире. Интересно, что та же команда китайских исследователей пыталась побить рекорд в 2016 году, используя более раннюю версию гибридного магнита, который они построили. Однако в то время было достигнуто «всего» 40 тесла.

Прежде чем достичь нового рекордного результата, магнит был переработан и изготовлен с использованием новых материалов, объясняют исследователи на веб-сайте Хэфэйского института физических наук.

Напряженность магнитного поля, созданного в китайской лаборатории, была как минимум в несколько сотен тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли, измеренное на ее поверхности. Оно колеблется примерно от 30 до 60 микротесла (в зависимости от широты), что составляет примерно от 754 тыс. в более чем 1,507 млн ​​раз (в среднем около миллиона раз) меньше.

Мощный магнит создан не просто для рекорда, он будет использоваться исследователями более 170 институтами Китая и зарубежья для проведения экспериментов.