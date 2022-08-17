Резников: ВСУ ударят по Крымскому мосту после получения ракет ATACMS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, когда украинские войска нанесут удар по Крымскому мосту.

17 августа глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ будут готовы нанести удар по мосту в Крыму лишь тогда, когда получат соответствующие вооружения.

По словам Резникова, наиболее подходящими для нанесения удара по Крымскому мосту являются американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Также Алексей Резников выразил надежду на то, что правительство США примут политическое решение о том, чтобы поставить соответствующие ракеты Украине.