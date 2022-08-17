МИД Финляндии исключил аннулирование виз россиянам

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство исключает аннулирование ранее выданных виз россиянам — они будут действовать без ограничений.

При этом Пекка Хаависто напомнил, что правительство Финляндии приняло решение сократить количество выдаваемых виз гражданам Российской Федерации с 1 сентября 2022 года, однако как таковых ограничений по ранее выданным визам не предполагается.

Министр подчеркнул, что вопрос о принятии общего для стран Европейского союза решения по ограничениям выдачи виз российским туристам будет обсуждаться в августе. Тем не менее, никаких реальных правовых механизмов для этого у Еврокомиссии нет.

МИД Финляндии и ранее делал заявление, что не намерен ограничивать въезд в страну россиянам, которые имеют имущество в стране, въезжают для учебы или по семейным обстоятельствам. Однако некоторые ограничения приоритетности выдаваемых виз все же будут введены.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Европейского союза единогласно аннулировать визы россиянам. Подобное предложение озвучивала Эстония, которая введет ограничения для въезда гражданам России с 18 августа 2022 года.