Le Monde: премьер-министр Польши Моравецкий рассказал об олигархах в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение в Европейском союзе должны приниматься только путем консенсуса, чтобы избежать ситуации доминирования сильного над слабым.

Матеуш Моравецкий считает, что сегодня равенство в Евросоюзе «чисто формальное». Он отметил, что решения принимаются с учетом позиции таких стран, как Германия и Франция. Таким образом, «формальная демократия является фактической олигархией».

Политик указал на то, что европейский регион не смог «нормально преодолеть кризисы, связанные с коронавирусной инфекцией и событиями в Украине». Моравецкий подчеркнул, что это связано в том числе «из-за того, что Евросоюз не слышит голоса таких стран, как Польша».

Матеуш Моравецкий также называл ошибкой процессы, которые усиливают интеграцию стран Европейского союза. Он призвал вернуться к изначальным принципам, на которых базировалось создание ЕС и отказаться от «укрепления институциональной надстройки».

Между Варшавой и Брюсселем несколько месяцев назревает конфликт. Еврокомиссия в равной степени распределила средства на помощь странам ЕС для восстановления экономики после пандемии COVID-19, однако Польша эти деньги не получила. Для получения транша ЕК настаивает на введение реформ, которые не нравятся польскому обществу.