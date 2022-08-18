ВСУ проверяют на прочность ПВО в районе Крымского моста

В окрестностях Керчи сработала система противовоздушной обороны. Сбит украинский беспилотник.

В своем официальном Telegram-канале член Главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи системе противовоздушной обороны удалось сбить украинский беспилотник.

"В Керчи сработала система противовоздушной обороны. Был сбит украинский беспилотник. Удаление от Крымского моста было значительное", — сообщает чиновник. 

Рогов уточнил, что в ходе инцидента пострадавших нет. Инфраструктурные объекты не повреждены.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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